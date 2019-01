Samsung annuncia i suoi robot domestici: Bot Care, Bot Air, Bot Retail e GEMS

Quando tutti pensavano che la conferenza di Samsung al CES 2019 di Las Vegas fosse finita, ecco che arriva il colpo di scena: la società sudcoreana ha annunciato una gamma di robot domestici pensati per "rendere la vita più facile all'uomo". Date il benvenuto a Bot Care, Bot Air, Bot Retail e GEMS.

Le quattro soluzioni robotiche della società sudcoreana si dividono in questo modo: un personal assistant, un purificatore robotizzato, un assistente da negozio e un robot di ausilio alla mobilità. Sul palco della conferenza, Samsung ha concretato le sue attenzioni quasi esclusivamente su Bot Care, il robot domestico che in un certo senso fa concorrenza a Temi.

E' stato annunciato che Bot Care è in grado di monitorare il sonno e il battito cardiaco del suo "padrone", avvertendo quest'ultimo nel caso ci siano problemi. Il robot è dotato di uno schermo (probabilmente touchscreen) ed è in grado di muoversi in modo autonomo. L'obiettivo di Samsung è quello di realizzare una gamma di robot intelligenti in grado di prendersi cura degli anziani. Bot Care è quindi anche in grado di chiamare da solo i servizi di emergenza, nel caso rilevi qualcosa che non va.

Al momento non è chiaro se si tratti solamente di prototipi e se i robot verranno resi disponibili sul mercato, ma si tratta sicuramente di una tecnologia interessante.