Samsung annuncia The Premiere: il primo proiettore 4K HDR10+ ad ottica ultra corta

Samsung, in occasione della conferenza tenuta parallelamente all'IFA di Berlino (a cui ha deciso di non prendere parte per la prima volta in tanti anni), ha annunciato un nuovo proiettore laser 4K ad ottica ultracorta battezzato The Premiere, che arriverà in due modelli (LSP9T ed LSP7T) in grado di proiettare immagini fino a 130 e 120 pollici.

Nel corso della conferenza, Samsung ha precisato che il proiettore potrà essere posizionato a poca distanza dalla parete su cui si intende proiettare le immagini. Al suo interno sono integrati degli altoparlanti potenti che si basano sulla tecnologia audio surround virtuale Acoustic Beam che è presente in alcune soundbar.

Scendendo nei dettagli, l'LSP9T offre immagini ad una diagonale di 130 pollici con luminosità massima fino a 2.800 ANSI lumen, ed è stato etichettato da Samsung come "il primo proiettore certificato HDR10+ al mondo con triplo laser". L'LSP7T invece è a tutti gli effetti il "fratello minore" ed è in grado di raggiungere massimo i 120 pollici. Entrambe le varianti supportano ovviamente il 4K, oltre che la modalità Filmmaker della UHD Alliance, anche questa una prima assoluta.

The Premiere arriverà entro la fine dell'anno negli Stati Uniti, in Europa ed in Corea. Non sono disponibili informazioni sui prezzi e la data di lancio.