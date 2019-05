Samsung annuncia un TV verticale da 43 pollici per Instagram, costa circa 15mila euro

L'era dei social network ha introdotto nelle nostre vite delle abitudini piuttosto "particolari", come controllare compulsivamente il feed di Facebook e Instagram. Ebbene, se vi siete stancati del piccolo schermo dello smartphone, a breve potrete effettuare quest'azione tramite un TV verticale prodotta da Samsung.

Infatti, la società sudcoreana ha recentemente annunciato un televisore verticale "pensato per gli influencer". Quest'ultimo può infatti aiutare chi fa questo lavoro a vedere con più chiarezza i post degli utenti sui vari social network oppure la chat degli eventi in live streaming. Insomma, alla modifica cifra di 16.000 dollari (circa 14.200 euro al cambio attuale), le vostre dirette potrebbero diventare molto più professionali.

Inoltre, gli utenti comuni possono chiaramente riguardare sul grande schermo le performance in lip-sync più popolari su Tiktok. Non manca anche la possibilità di utilizzarlo come orologio o cornice digitale. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni riguardanti la disponibilità in Italia del televisore chiamato The Sero, che dispone di un pannello QLED da 43 pollici ad alta definizione. Quest'ultimo può essere ruotato di 90 gradi per essere utilizzato in posizione verticale. Al momento, l'unico mercato in cui arriverà il televisore è quello coreano.

In definitiva, se state cercando il televisore adatto per Instagram TV, ora sapete dove rivolgere il vostro sguardo, e potete magari tentare di farvelo importare dalla Corea (?). Nel caso vi interessino le funzionalità e i prodotti tecnologici più "strani", vi consigliamo di consultare la nostra news su Xiaomi Qin 1s e quella dedicata al "Tinder" di Facebook.