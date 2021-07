Samsung annuncia l'Unpacked dell'11 Agosto arrivano i nuovi Galaxy Z Fold e Z Flip

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, Samsung ha annunciato in via ufficiale che il prossimo Unpacked andrà in scena l’11 Agosto alle ore 16 italiane. Nel corso dell’evento il colosso coreano annuncerà la prossima generazione di foldable, composta dal Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Secondo i più informati, però, Samsung dovrebbe anche annunciare i nuovi Galaxy Watch, che dovrebbero essere i primi a basarsi sulla nuova piattaforma annunciata da Google nel corso dell’I/o di inizio anno.

Ovviamente l’intero keynote sarà trasmesso in streaming direttamente sul sito ufficiale, ma Samsung nel frattempo ha mantenuto quella che è una consuetudine per il mercato asiatico: attraverso il Samsung Shop è infatti già possibile prenotare il prossimo smartphone top di gamma, con una serie di agevolazioni e sconti.

Le immagini trapelate negli scorsi giorni hanno confermato che la scocca del Galaxy Z Fold 3 sarà molto simile all’attuale versione in commercio, e la novità più significativa dovrebbe essere rappresentata dalla compatibilità con l’S Pen. Discorso diverso per il Galaxy Z Flip 3 che dovrebbe portare con se un’ampia gamma di novità tra cui uno schermo esterno un pò più grande. Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, è atteso il samsung Galaxy Watch 4 ed il Galaxy Watch Active 4, ma non è da escludere anche qualche novità dal fronte Galaxy Buds.

Samsung aveva già confermato l’Unpacked qualche giorno fa, ma aveva rapidamente rimosso il sito web.