Samsung annuncia l'Unpacked 2022 di Febbraio per il Galaxy S22, ma senza data

Samsung in un post pubblicato sulla sua Samsung Newsroom ha confermato che a Febbraio 2022 terrà un nuovo evento Unpacked 2022 per presentare la nuova lineup di smartphone top di gamma composta dai Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ed il Galaxy S22 Ultra.

Il presidente e responsabile di Samsung Mobile Communications, TM Roh, ha affermato che nel corso dell'evento verrà mostrata "la prossima evoluzione della gamma Galaxy", ma l'aspetto più particolare è rappresentato dal fatto che pur annunciato il keynote, Samsung non ha comunicato la data ufficiale in cui andrà in scena.

"Durante l'Unpacked di Febbraio 2022 vi presenteremo il dispositivo della Serie S più importante che abbiamo mai creato. La prossima generazione di Galaxy S è qui, e racchiude le più grandi esperienze della linea Samsung Galaxy in un unico dispositivo. Sappiamo che molti di voi sono rimasti sorpresi quando Samsung non ha lanciato unnuovo Galaxy note l'anno scorso. Avete amato la creatività e l'efficienza senza precedenti della Serie Galaxy Note, che vi ha permesso di passare dal nirvana del gaming alla produttività. Avete mostrato tutto il vostro entusiasmo per la S Pen, che secondo molti dovrebbe rivaleggiare con l'inchiostro su carta. Non ci siamo dimenticati di queste esperienze che tanto amate" si legge nel post, che di fatto conferma la presenza ed i miglioramenti di S Pen nel Galaxy S22.

Nessuna informazione sui prezzi, ma secondo alcune indiscrezioni emerse in precedenza i Galaxy S22 dovrebbero essere più cari rispetto ad S21.