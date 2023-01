Samsung annuncia la versione 2023 del proiettore Freestyle: nuovo design e tante novità

È passato un anno esatto dalla presentazione del Samsung Freestyle al CES 2022, il proiettore portatile capace di proiettare immagini su tavoli, pareti e soffitti e basato sul sistema operativo Tizen, ed il produttore coreano ha svelato la nuova versione alla fiera di Las Vegas.

La versione aggiornata di Freestyle include dei miglioramenti sia in termini di design che funzioni. Innanzitutto, è stato abbandonato il design a lattina per adottare una forma simile ad uno speaker Bluetooth a forma di torre. Samsung ha spiegato di aver adottato questo design per fare in modo che si possa adattare facilmente a qualsiasi tipo di stanza.

A livello hardware troviamo tre laser, simili ad altri proiettori a focale ultra corte. Presente anche una nuova “tecnologia Edge Blending” che consente all’utente di collegare due Freestyle 2023 per utilizzarli in un modalità ultrawide. Interessante anche notare come questo sistema non necessiti della regolazione manuale o di un posizionamento manuale per allineare le due immagini. Tra le altre funzioni degne di nota troviamo anche il supporto per la distorsione trapezoidale automatica, l’autofocus ed altro.

Alla base troviamo sempre il sistema operativo Tizen TV, che permette agli utenti di interagire con le app toccando le immagini proiettate o tramite gesture. Presente anche Samsung Gaming Hub, per giocare tramite PC o console attraverso servizi di streaming cloud come Amazon Luna, Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, NVIDIA GeForce Now ed Utomik.

Nessuna informazione sulla data di lancio ed il prezzo.