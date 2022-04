Samsung annuncia la sua versione di Universal Control: arriva Multi Control

Dopo aver scoperto che Samsung vuole seguire le orme di Apple in campo mobile, adottando piano piano solo chipset proprietari per i propri telefoni, ora sembra che l'azienda coreana abbia annunciato una feature molto simile a Universal Control, la funzione lanciata solo lo scorso mese da Apple per macOS Monterey.

La nuova feature di Samsung è chiamata "Multi Control" ed è stata svelata insieme ai prodotti della serie Galaxy Book 2 del colosso coreano. Multi Control permette ai laptop di nuova generazione dell'azienda di collegarsi ad un Samsung Galaxy Tab S8 e di utilizzarlo come un vero e proprio secondo schermo, con il supporto per il touchscreen e per diverse applicazioni proprietarie.

Samsung ha anche pubblicato sul proprio canale YouTube una piccola guida alla feature Multi Control, che spiega come attivarla sui propri prodotti e come utilizzarla al meglio. Sfortunatamente, la funzione è supportata solo dai dispositivi più recenti dell'azienda coreana, entrambi in uscita nei prossimi giorni o lanciati sul mercato nel 2022, perciò il numero di utenti che potranno provarla sarà decisamente limitato. Al contrario, Universal Control è stato lanciato in contemporanea su diversi Mac, Macbook e iPad di Cupertino.

Samsung Multi Control permette di controllare contemporaneamente un laptop e un tablet, dando all'utente la possibilità di utilizzare il trackpad del proprio Galaxy Book 2 per navigare anche sullo schermo di un Galaxy Tab S8, spostando file e cartelle da un dispositivo all'altro nel giro di pochi secondi.

Inoltre, con Multi Control sarà possibile usare la stessa tastiera su entrambi i device e utilizzare il touchscreen del Galaxy Tab per alcune azioni specifiche che risulterebbero macchinose se fossero effettuate tramite la tastiera del laptop.