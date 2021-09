Samsung annuncia il Webcam Monitor S4, perfetto per lo smartworking

Samsung ha annunciato il nuovo Webcam Monitor S4, un monitor pensato specificamente per il lavoro ibrido o da casa: il prodotto infatti comprende, oltre a uno schermo da 24", una webcam Full-HD da 2 MP, un microfono e degli speaker integrati.

Peculiarità del monitor è che la webcam presenta un sensore ad infrarossi che le permette di supportare le funzioni di riconoscimento e login di Windows Hello. La fotocamera integrata, inoltre, può essere nascosta dagli utenti, poiché presenta un sistema pop-up ed è alloggiata all'interno del monitor, da cui emerge solo quando viene utilizzata per una videochiamata o per la registrazione di un video.

Samsung Webcam Monitor S4 presenta vari accorgimenti per favorire il comfort degli utenti che lo utilizzano spesso per lavoro: il monitor ha uno stand girevole e dall'altezza regolabile, mentre lo schermo adotta le tecnologie flicker-free di Samsung e la feature di riduzione della luce blu, al fine di evitare problemi agli occhi sul lungo periodo.

Se siete interessati all'acquisto, Samsung Webcam Monitor S4 è già disponibile in Italia, nel resto d'Europa, negli Stati Uniti e in Corea. Se invece siete interessati ai monitor Samsung da gaming, potete dare un'occhiata al Samsung Odyssey G9, tra gli schermi più avanzati in commercio al momento, oppure potete acquistare il nuovo Samsung Odyssey G7, pensato appositamente per i possessori di PS5 e Xbox Series X e S.