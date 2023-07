Samsung, annunciato Unpacked per il 26 Luglio 2023: arrivano i nuovi Flip e Fold

Samsung ha finalmente annunciato la data dell’Unpacked estivo, nel corso del quale dovrebbe presentare i nuovi Galaxy Z Flip e Z Fold. L’evento andrà in onda il prossimo 26 Luglio 2023 da Seoul.

Nel teaser dell’Unpacked, che trovate come sempre in calce, si vede chiaramente uno smartphone pieghevole che ovviamente dovrebbe essere il Z Flip 5, sebbene anche il Z Fold 5 sia in programma per il lancio durante l’evento. Tuttavia, nelle scorse ore si è parlato anche della presentazione del nuovo Galaxy Watch 6 e di alcuni tablet della gamma Galaxy, a dimostrazione di come si tratti di un evento piuttosto interessante e ricco di sorprese.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe costare di più rispetto ai modelli precedenti: si parla di 1299 Euro per il taglio 8/128GB, rispetto ai 1099 Euro richiesti per il Z Flip4.

Nelle scorse ore, intanto, sono emerse anche alcune immagini del Galaxy Z Fold 5 che hanno mostrato quella che sembra essere una cerniera di nuova generazione che però secondo i leak potrebbe ridurre la longevità dello smartphone pur consentendo al dispositivo di appiattirsi una volta chiuso, al pari delle proposte di brand concorrenti come Xiaomi, Huawei, Oppo ed Honor.

Ovviamente seguiremo su queste pagine la presentazione con tutti i dettagli ed approfondimenti.