Samsung anticipa il 2022 con un regalo: 4 smartphone ricevono l'update di gennaio

Il 2022 non è ancora arrivato (anche se manca veramente poco). Eppure, Samsung ha deciso di anticipare i tempi, rilasciando con qualche ora di anticipo l'aggiornamento di gennaio per quattro smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nella giornata del 31 dicembre 2021 alcuni possessori di dispositivi Samsung hanno ricevuto la gradita sorpresa controllando gli update disponibili. Più precisamente, gli smartphone coinvolti sono Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

In ogni caso, fate attenzione: questo non significa necessariamente che anche dalle nostre parti sia già possibile scaricare gli aggiornamenti, in quanto il rollout avviene in modo graduale e per il momento sembrano essere coinvolti solamente alcuni Paesi. Per intenderci, l'update di sicurezza per Samsung Galaxy A51 (A515FXXU5EUL3) sembra attualmente aver raggiunto Russia e Malesia. Dalla Svizzera sono invece arrivate segnalazioni in merito al rilascio dei firmware N97xFXXU7GULD e N976BXXU7GULD, legati rispettivamente a Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ e Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Certo, si tratta di update di sicurezza che non aggiungono funzionalità ai dispositivi, ma sicuramente i possessori dei modelli coinvolti potrebbero voler effettuare un controllo in merito agli aggiornamenti, magari trovando un "regalo" di fine anno per certi versi inaspettato.

Per il resto, ricordiamo che Samsung ha deciso di stappare lo spumante anche in altro modo, dato che è attiva una promozione che offre un rimborso fino a 700 euro sui TV Samsung Neo QLED.