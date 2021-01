Samsung anticipa Apple: ufficiali i Galaxy SmartTag, i localizzatori per oggetti

Dopo mesi in cui si parlava del possibile arrivo delle AirTags di Apple, Samsung ha stupito tutti ed ha annunciato a sorpresa nel corso del keynote di questo pomeriggio i Galaxy SmartTag, i localizzatori per oggetti che possono essere fissati agli oggetti per rintracciarli facilmente.

Nel corso del keynote, il colosso coreano l'ha fatto anche vedere all'opera su un cane: basta fissarlo al collare per tenere sempre sotto traccia la posizione del nostro animale domestico.

A livello di misure è molto piccolo: ha la forma di un quadrato, ma vanta anche la certificazione IP53.

E' stata anche fatta una breve dimostrazione di un'esperienza in realtà virtuale in cui veniva mostrata la localizzazione esatta di un oggetto in un ambiente presente su smartphone. La batteria è da 220 mAh, quanto basta per ottenere un'elevata autonomia.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella news dedicata, coloro che acquisteranno uno dei nuovi Galaxy S21 entro il prossimo 28 Gennaio 2021, riceveranno in regalo non solo uno SmartTag (che ha un prezzo di 34,90 Euro e può essere già acquistato sul sito di Samsung), ma anche le nuove Galaxy Buds Pro presentate poco fa.