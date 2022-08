Samsung anticipa cosa svelerà a IFA 2022: quante novità per la domotica!

In seguito all’evento Samsung Unpacked di agosto 2022 l’attenzione degli appassionati del brand sudcoreano si è già spostata all’IFA 2022 di Berlino, kermesse alla quale la società prenderà parte e svelerà novità importanti sul fronte domotica. A confermarlo è la stessa azienda con un post sul blog ufficiale.

L’editoriale firmato da Jae Seung Lee, Head of Digital Appliances di Samsung Electronics, non nomina esplicitamente i prodotti che in futuro arriveranno sul mercato internazionale; tuttavia, rivela che il produttore sta scommettendo sui suoi dispositivi per la “casa sostenibile definitiva”.

Per raggiungere questo traguardo a dir poco essenziale serviranno tre passaggi chiave: innanzitutto, implementare la connettività Wi-Fi in tutti i nuovi elettrodomestici che saranno collegati al servizio smart Bespoke Home. Così facendo, la piattaforma SmartThings diventerà il fulcro dell’ecosistema casalingo; ciò comporta migliore efficienza energetica, maggiore controllo sui dispositivi e quindi consumi e costi inferiori.

Il secondo passo è collaborare con aziende promotrici della sostenibilità. In primis, Samsung ha intenzione di approfondire il legame con Patagonia, marchio di abbigliamento eco-consapevole, al fine di perfezionare le lavatrici e ridurre l’emissione di microplastiche.

Il terzo step chiave è invece la crescita del know-how nel settore grazie alla collaborazione con Qcells e SMA, la quale dovrebbe potare alla nascita di “una varietà di progetti a emissioni zero che possono ridurre l'impatto negativo sull'ambiente per trasformare in realtà la visione di un futuro sostenibile”. Al momento queste restano semplici dichiarazioni; pertanto, sarà interessante e doveroso prestare attenzione a ciò che verrà presentato nel contesto del grande appuntamento berlinese. Ricordiamo, dunque, che l’IFA 2022 inizierà questo venerdì 2 settembre e durerà fino al 6 settembre.

