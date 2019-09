Samsung anticipa l'IFA, Galaxy A90 5G ufficiale: tutte le specifiche

Il mondo della tecnologia è anche questo: aziende che si fanno "scherzi" l'una contro l'altra per cercare di attirare maggiormente l'attenzione del pubblico. Non sorprende quindi che Samsung abbia deciso di anticipare tutte le altre società presenti all'edizione 2019 dell'IFA di Berlino, annunciando senza preavviso lo smartphone Galaxy A90 5G.

Samsung Italia ci ha inviato un comunicato stampa, facendoci sapere che il dispositivo verrà inizialmente lanciato in Corea il 4 settembre 2019, per poi raggiungere successivamente gli altri mercati. Visto l'arrivo del comunicato italiano, possiamo probabilmente aspettarci l'uscita di Galaxy A90 5G anche nel nostro Paese.

Parlando delle caratteristiche tecniche, oltre ovviamente al supporto al 5G (consentito dal modem Snapdragon X50 5G), troviamo uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), sensore di impronte integrato e notch "a goccia", un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/2.0) + 8MP (ultra-grandandolare, f/2.2) + 5MP (profondità, f/2.2), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida fino a 25W. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 164,8 x 76,4 x 8,4 mm, per un peso di 206 grammi. Le colorazioni disponibili sono Bianco e Nero.

Non abbiamo purtroppo ulteriori informazioni sul prezzo di Galaxy A90 5G, ma secondo i rumor dovrebbe attestarsi vicino ai 700 euro.

