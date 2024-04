Samsung, Apple e Xiaomi le più popolari: chi è il quarto produttore che mira ai big

Mentre Samsung ed Apple si contendono i vertici del mercato smartphone (continuando a superarsi spesso tra di loro: attualmente c'è Samsung in testa), al terzo posto c'è ormai saldamente Xiaomi (cosa che non rappresenta di certo una sorpresa). Tuttavia, è il quarto produttore di smartphone al mondo a poter sorprendere più di qualcuno.

Sono i dati diffusi tramite il portale ufficiale di IDC, riguardanti il Q1 2024, a mettere in luce un nome che per qualcuno potrebbe risultare inaspettato: Transsion. Dalle nostre parti, infatti, quest'azienda non risulta particolarmente popolare, al contrario degli altri brand che compaiono nella medesima classifica (il quinto posto è occupato da OPPO).

Eppure, i dati parlano chiaro: a livello Global, nel Q1 2024 Transsion ha ottenuto il 9,9% di market share, piazzando 28,5 milioni di unità (per fare un esempio, nello stesso periodo OPPO ne ha spedite 25,2 milioni). Com'è possibile? Innanzitutto, vale la pena fare una precisazione: Transsion è l'azienda che controlla vari brand, ovvero Itel, Tecno e Infinix. Questi sono nomi conosciuti anche da qualche appassionato nostrano, per quanto non si tratti di marchi che godono di una notorietà simile agli altri ben più blasonati presenti in classifica.



È però un altro l'aspetto da tenere in considerazione per capire meglio il successo degli smartphone Transsion: oltre che in Cina, è nei mercati emergenti che questi brand dominano la scena. Che si tratti dell'Africa o del Sud America, il produttore con sede a Shenzhen è riuscito, insomma, a ritagliarsi un'ampia fetta di mercato nel corso degli ultimi anni. Chissà che in futuro non si veda anche un'espansione importante in Europa, magari con modelli maggiormente focalizzati su questo mercato. Staremo a vedere.

Nel frattempo, guardando agli altri produttori, Motorola ha grandi ambizioni per il futuro.

