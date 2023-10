Samsung si arrende: niente Exynos 2400 su Galaxy S24 Ultra, si affiderà a Qualcomm

Dopo il passaggio di Samsung alle scocche in titanio per i suoi top di gamma della linea Galaxy S24, pare ora che il colosso di Suwon abbia optato per un altro cambiamento produttivo in vista del lancio dei suoi nuovi flagship. Sembra infatti che Samsung si sia arresa: non userà più i SoC Exynos 2400 su Galaxy S24 Ultra, prediligendo invece gli Snapdragon 8 Gen3.

A riportarlo è il portale coreano The Elec, che spiega che Samsung userà esclusivamente i chip Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm per Samsung Galaxy S24 Ultra, mettendo da parte il chipset Exynos 2400. Se l'indiscrezione fosse confermata, il 2024 sarebbe il secondo anno di fila in cui Samsung non userà i suoi SoC proprietari per il suo device top di gamma, dopo la cancellazione del chip Exynos 2300 a inizio 2023.

Le avvisaglie di questo cambiamento ci sono già da mesi: inizialmente, diversi leaker hanno ipotizzato che i Galaxy S24 con chip Exynos 2400 sarebbero stati pochi, confinati a regioni come l'Europa e il Giappone, mentre Corea del Sud e Stati Uniti avrebbero ricevuto dei telefoni con SoC realizzato da Qualcomm. Sempre negli scorsi mesi, era stato ipotizzato che Samsung avrebbe continuato la sua partnership con Qualcomm, sviluppando uno "Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy" come già avvenuto lo scorso anno con lo Snapdragon 8 Gen2 "speciale" dei Galaxy S23.

Secondo The Elec, invece, a questo giro le cose andranno leggermente diversamente. Il Galaxy S24 Ultra sarà "Snapdragon-only", il che significa che verrà distribuito in tutto il mondo unicamente con il chip Qualcomm di nuova generazione. Invece, Samsung Galaxy S24 e S24+ verranno lanciati ancora in doppia versione, ma le quantità delle varianti dotate di SoC Exynos saranno molto limitate e saranno destinate solo a Europa e Corea del Sud.

Con ogni probabilità, la scelta del colosso di Suwon dipende dalla differenza di potenza tra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen3. Il SoC Qualcomm, infatti, dovrebbe essere decisamente più performante di quello sudcoreano, grazie ad un salto di nodo produttivo (quest'anno si dovrebbe passare ai 3 nm, contro il nodo 4LPP+ a 4 nm utilizzato da Samsung) e alla maggiore esperienza del colosso di San Diego nel chipmaking rispetto a Samsung. Già nelle scorse ore, per esempio, era emerso che la GPU del chip Exynos 2400 potrebbe deludere, risultando persino meno performante di quella dello Snapdragon 8 Gen2 di attuale generazione.