Samsung, arriva la nuova gamma di Sound Tower con audio bidirezionale e bassi dinamici

In vista della stagione estiva, Samsung ha lanciato in Italia la nuova gamma di Sound Tower composta dai modelli MX-ST90B, MX-ST50B e MX-ST40B, dotati di audio bidirezionale e bassi dinamici che sono in grado di offrire un audio immersivo sia in casa che fuori.

Proprio la presenza dell’audio bidirezonale consente di godere di un suono più pieno, che riempie la stanza e diffonde la musica in un’area più vasta. Il modello top di gamma ST90B offre una potenza di 1700W, con bassi dinamici ancora più forti che intensificano l’audio e valorizzano le basse frequenze.

Il pairing con gli smartphone o la TV è semplice: basta semplicemente attivare il Bluetooth ed effettuare l’accoppiamento. Ma non è tutto, perchè è possibile collegare tra loro fino a 10 dispositivi in modalità wireless grazie a Group Play, il che consente di condividere la musica con gli amici per dare a tutti la possibilità di ascoltare il proprio brano preferito. Samsung rende disponibile anche un’app dedicata per regolare gli effetti direttamente dal dispositivo mobile.

A livello tecnico, il produttore dichiara fino a 18 ore di autonomia. Presente anche un pannello esterno resistente ai getti d’acqua da qualsiasi direzione grazie alla certificazione IPX5. Gli effetti luminosi invece garantiscono un’atmosfera perfetta.

La disponibilità è garantita dal 22 Giugno 2022 a partire da 399 Euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Samsung.