Samsung arriva ancora prima: ecco le GGDR7, pronte per la RTX 5090?

A fine giugno 2023 era stata Micron a parlare delle memorie GDDR7 e del loro imminente arrivo. A distanza di appena una manciata di giorni, però, è arrivato il turno di Samsung, con tanto di annuncio ufficiale delle sue nuove memorie dedicate alle soluzioni grafiche next-gen.

Le nuove memorie Samsung GDDR7 (Graphics Double Data Rate 7 DRAM) sono dunque le prime ad aver completato la fase di sviluppo e con ogni probabilità saranno anche quelle che per prime si affacceranno ai sistemi ad alte prestazioni che ne esprimeranno l'esigenza.

Curiosamente, fu proprio Samsung ad arrivare prima nella corsa alle GDDR6 a 24 Gbps, replicando questo primato sul resto dell'industria con le memorie di nuova generazione capaci di spingersi fino a 32 Gbps.

Con queste memorie, potremo osservare un incremento prestazionale pari a 1.4 volte rispetto alla tecnologia attualmente in commercio e il 20% in più nell'efficienza energetica rispetto alle GDDR6 da 24 Gbps.

Andando a leggere qualche altro numero, le memorie Samsung GDDR7 sono in grado di raggiungere la bellezza di 1.5 TB/s (rispetto al massimale di 1.1 TB/s delle GDDR6) grazie all'utilizzo della tecnica PAM3 (Pulse Amplitude Modulation) anziché NRZ (Non Return to Zero), consentendo la trasmissione del 50% in più di dati nello stesso ciclo.

Un nuovo metodo di dissipazione tramite EMC (Epoxy Molding Compound), infine, è stato studiato per migliorare, in tandem con la stessa architettura delle memorie, la stabilità termica.