Da Samsung arriva 'The Wall Luxury': il TV modulare da 292 pollici

Samsung ha annunciato una nuova versione di The Wall, il massiccio TV a MicroLED modulare. La nuova variante è battezzata "The Wall Luxury" ed ha una risoluzione massima di 8K. L'aspetto più particolare è dato dal fatto che lo schermo ha una diagonale di 292 pollici, ma sarà disponibile anche una configurazione 2K da 73 pollici.

The Wall Luxury sarà disponibile in commercio dal prossimo mese ed ha una risoluzione massima maggiore rispetto ai precedenti prototipi MicroLED di Samsung, ma chiaramente occupa anche più spazio. In confronto, la versione di The Wall mostrata al CES era infatti in 4K da 75 pollici.

Samsung intende continuare a puntare sulla tecnologia MicroLED in quanto garantisce diverse configurazioni attaccando i moduli come se fossero Lego. Una limitazione però è data dal fatto che mentre i moduli consentono di aumentare la risoluzione della TV, non è possibile incrementare quella dei singoli moduli. Di fatto, gli utenti possono solo aggiungere più pixel.

In termini di utilizzo, Samsung afferma che The Wall Luxury è garantita per 100.000 ore di utilizzo e può raggiungere un picco di luminosità di 2.000 nit. Non sono ovviamente noti i prezzi, ma viste le dimensioni è facile intuire che i costi non saranno accessibili da tutti.