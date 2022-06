Samsung, arriva il nuovo Wallet: ora supporta anche le criptovalute

Samsung Wallet ha avuto una storia travagliata: il portafoglio digitale del colosso di Suwon è infatti stato sostituito da Samsung Pay nel 2018, che ne ha ereditato le funzioni. Ora, però, pare che Samsung Wallet stia per tornare, per giunta con una pletora di nuove funzione relative anche alle criptovalute.

Da oggi, infatti, Samsung ha reso disponibile la nuova app Wallet, che unisce le precedenti app Pay e Pass: la prima, finora, si è occupata della gestione dei pagamenti tramite smartphone Samsung, alla stregua del Wallet degli iPhone; la seconda, invece, aveva il compito di fare da storage per password e altri dati sensibili degli utenti.

Inoltre, l'app Wallet integra anche Samsung SmartThings, l'applicazione finora deputata alle chiavi elettroniche per abitazioni, automobili e altri dispositivi smart. La novità più importante, però, sembra essere l'implementazione del Samsung Blockchain Wallet nel portafogli digitale del colosso di Suwon: d'ora in poi, infatti, i propri conti in criptovalute non andranno più gestiti separatamente da quelli in moneta corrente, ma saranno integrati nella stessa app di questi ultimi, che dovrebbe anche permettere un deposito più rapido di denaro per gli investimenti in crypto.

Durante l'evento Samsung Unpacked di febbraio, poi, il colosso coreano ha anche rilasciato dei teaser di feature completamente nuove per Wallet, come il supporto per carte d'identità e patenti digitali, che potrebbe anch'esso essere rilasciato a breve. Non è chiaro comunque quali documenti saranno supportati al lancio della feature, soprattutto considerato il precedente di Apple, che sta incontrando enormi problemi per l'implementazione dei documenti identificativi su smartphone.

Al momento, comunque, anche la compatibilità con Wallet delle chiavi per automobili è molto limitata, poiché il software è supportato solo dalla Genesis GV60. Con il lancio della nuova app, il colosso di Suwon ha spiegato che la compatibilità si estenderà anche alla G90 di Genesis, alla Hyundai Palisade e ad alcuni modelli di auto targate BMW venduti dopo il mese di luglio 2020.