Samsung, arrivano i nuovi Galaxy Book3, sull'Ultra ci sono RTX 4050 e 4070

Nel corso dell’evento Unpacked di questo pomeriggio c’è stato spazio anche per la nuova gamma Galaxy Book3, la rinnovata serie di notebook composta dai modelli Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro.

Particolarmente interessante è il modello Ultra, che viene definito un “riferimento per i content creator” grazie a prestazioni di calcolo elevate e le schede grafiche RTX 4050 e 4070. Il Galaxy Book3 Pro 360 invece sfoggia un form factor 2-in-1 e può essere utilizzato con la S-Pen, mentre il Book3 Pro rappresenta il dispositivo più sottile della categoria.

A livello di prestazioni, e specifiche, sul Galaxy Book3 Ultra troviamo uno schermo da 16 pollici Dynamic AMOLED con luminosità di picco di 400nits e refresh rate di 120Hz. Per quanto riguarda i processori, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra l’Intel Core i7 ed Intel Core i9, accompagnato dalla GPU GeForce RTX 4050 o 4070, 16 o 32GB di RAM DDR5 ed SSD da 512GB o 1TB, comunque espandibile tramite lo slot dedicato. La batteria è invece da 76Wh, mentre il comparto connettività è composto da due ingressi Thunderbolt 4, uno USB-A, un HDMI 2.0, uno slot per microSD ed un ingresso per le cuffie o il microfono.

Il Galaxy Book3 Pro sarà disponibile nelle varianti da 14 e 16 pollici: in entrambi i casi è presente un display Dynamic AMOLED 2X con luminosità di 400 nits e refresh rate di 120Hz, oltre che il processore Intel Core 13 Gen i5 o i7 con scheda grafica integrata. In fase di configurazione sarà data la possibilità di scegliere tra 8 e 16GB di RAM LPDDR5 e tra un SSD da 512GB o 1TB. I due device si equivalgono anche a livello di porte (due Thunderbolt 4, una USB-A, una HDMI 1.4, una per microSD ed un ingresso da 3.5mm), mentre le batterie sono rispettivamente da 63 e 76Wh.

Per quanto riguarda il Galaxy Book Pro 360, invece, la scheda tecnica è composta da schermo è da 16 pollici Dynamic AMOLED da 16 pollici con supporto touchscreen ed S-Pen inclusa nella confezione, luminosità di 400 nits e refresh rate di 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7 con scheda grafica integrata, SSD da 512GB e 16GB di RAM LPDDR5.

Presente sulla gamma l’app Galaxy Book Experience, in grado di fornire una guida semplice ed immediata per aiutare gli utenti a conoscere le funzionalità del sistema.

Il Samsung Multi Control permette di spostarsi da una schermata all’altra su diversi dispositivi senza interruzioni, mentre Secondo Schermo trasforma i Galaxy Tab in un secondo monitor. Gli utenti hanno anche la possibilità di scattare foto ad alta qualità tramite Expert RAW sugli smartphone Galaxy per poi trasferirle sui Book3 e modificarle con Adobe Lightroom. Samsung però ha puntato ad unificare ulteriormente il proprio ecosistema con l’app “Collegamento Al Telefono” che consente di usufruire della connettività telefono PC, ma anche di accedere al proprio account Samsung su Galaxy Book3 e sincronizzare i servizi Galaxy grazie al “Single Sign On” ed il lettore delle impronte digitali.

Samsung ha migliorato anche l’audio di Galaxy Book3 Ultra, Pro 360 e Pro con un nuovo sistema di altoparlanti quadrupli che offre una resa audio pulita, intensa e ricca di bassi. Presente anche un doppio microfono di qualità professionale ed un sistema di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale. Lo Studio Mode invece corregge l’illuminazione delle immagini, l’inquadratura e offre sfondi uniformi.

La serie sfoggia una struttura in alluminio con look and feel di qualità superiore che preserva la leggerezza.

Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile, in colorazione grafite, dal 14 al 22 febbraio 2023. Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro saranno invece disponibili, in colorazione Grafite, dall’01 al 22 febbraio 2023.

Coloro che acquisteranno dal 1 al 22 Febbraio Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro, e che li registreranno su Samsung Members entro il 24 aprile 2023, potranno ricevere un rimborso di 100 Euro. Inoltre, sarà possibile richiedere la valutazione del proprio usato fino a 598 Euro e ricevere un ulteriore contributo di 100 Euro.