Samsung: arrivano in Italia i POWEBot di Star Wars!

Arriva in Italia la nuova special edition deldi Samsung ispirata al mondo dell’iconica serie “Guerre Stellari”, che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

L’innovativo e potente robot aspirapolvere, disponibile in versione Darth Vader e Stormtrooper, veste ora panni interstellari e strizza l’occhio ai fan in attesa di “Star Wars: Gli ultimi Jedi”, l’ultimo capitolo della saga prodotta da Disney e Lucas Film in uscita il 13 dicembre.

La versione ispirata a Darth Vader, dotata di connettività Wi-Fi e di uno speciale telecomando, raffigura il celebre elmo nero di uno dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema, mentre la versione Stormtrooper replica il famoso casco bianco e nero degli “assaltatori imperiali”. Entrambi i modelli offrono divertenti ed esclusivi effetti audio legati al personaggio. All’accensione, per esempio, il POWERbot Darth Vader riproduce l’inconfondibile respiro “cavernoso” del leader delle forze imperiali.

Il POWERbot VR7000 Star Wars special edition garantisce tutte le funzionalità e le efficaci tecnologie di pulizia del modello standard, tra cui una potenza di aspirazione di 10 watt, la tecnologia CycloneForce ed Edge Clean Master, che permette all’aspirapolvere di agire in prossimità di pareti e anche degli angoli. Ambedue i dispositivi possono ”navigare” in totale autonomia grazie al sistema Visionary Mapping™ Plus, che memorizza la planimetria della stanza e trova i percorsi più rapidi per pulire l’ambiente. FullView Sensor™ 2.0 assicura una pulizia accurata, senza danneggiare arredi o altri oggetti, a una distanza di appena 10 mm. Grazie alle esclusive funzionalità smart e alle prestazioni superiori, il POWERbot VR7000 ha ottenuto il riconoscimento 2017 CES Innovation Award.

POWERbot Star Wars special edition, versione Darth Vader e Stormtrooper, saranno disponibili al pubblico dal 13 dicembre ad un prezzo suggerito rispettivamente di € 799,00 e € 699,00.

Gli Star Wars addicted che vorranno assicurarsene uno potranno farlo grazie al preordine online, dal 3 al 12 dicembre (https://shop.samsung.com/it/starwars) e per loro è prevista una “grande sorpresa”.

Per immergersi nell’atmosfera Samsung ha pensato ad una serie di eventi imperdibile da segnare subito in agenda. Dal 13 al 17 dicembre, la Samsung Smart Home (via M. Bongiorno, 9 a Milano) si trasformerà nella Casa di Guerre Stellari. A scoprirla venire dovrai.