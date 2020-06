Samsung, arrivano i nuovi laptop: evento 'Galaxy Book Event' il 22 Giugno

La giornata di lunedì 22 Giugno sarà molto ricca per gli appassionati di tecnologia. Alla conferenza Apple di apertura della WWDC infatti si aggiunge un altro evento, targato Samsung e battezzato "Galaxy Book Event".

Il colosso coreano ha infatti annunciato che nel corso del keynote, in programma appunto lunedì 22 Giugno alle 18, saranno presentati tre laptop premium in arrivo nel nostro paese: il Galaxy Book S con tecnologia Intel, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion.

Samsung ha preannunciato che l'intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Samsung Italia, e vedrà la partecipazione di Carlo Carollo e Paolo Bagnoli, rispettivamente Vicepresidente della divisione Telefonia e Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, insieme a Silvia Candiani, Country General Manager Microsoft Italia, e a Salvatore Aranzulla, il blogger e divulgatore informatico più letto in Italia.

Il player ancora non è disponibile, ma lunedì basterà collegarsi al canale YouTube di Samsung per tutte le informazioni. Ovviamente anche Everyeye racconterà in diretta quanto accadrà con tutte le notizie del caso.