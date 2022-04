Samsung, arrivano le RAM DDR5: fino a 512 GB di memoria su un solo banco

Mentre sembra che la produzione dei chip Samsung Exynos proceda a rilento, costringendo l'azienda a collaborare ancora con MediaTek e Qualcomm, importanti risultati per l'azienda coreana arrivano oggi dal mercato delle memorie RAM: a quanto pare, infatti, Samsung ha creato uno stick di RAM da 512 GB, che dovrebbe arrivare sul mercato prossimamente.

La soluzione di Samsung risulta estremamente innovativa per la sua capacità di miniaturizzare le RAM DDR5, arrivando a garantire una densità tale da permettere la produzione di banchi singoli di memoria con capienza fino a 512 GB. Ciò ovviamente non significa che Samsung inizierà a vendere laptop e smartphone con RAM enormi, ma semplicemente che la riduzione dimensionale delle memorie potrebbe garantire dispositivi più piccoli, meno costosi e con una RAM più grande.

In particolare, l'incredibile risultato dell'azienda coreana è stato ottenuto con la tecnologia dei moduli RAM DDR5-7200 di Samsung, che arrivano a contenere chip di memoria con stacking verticale su ben otto livelli, in modo da ridurre le dimensioni della memoria e da garantirne una densità maggiore.

In precedenza, per esempio, le RAM DDR4 di Samsung, tra le più avanzate e le più utilizzate sul mercato, arrivavano ad uno stacking massimo su quattro livelli, collegati tra loro tramite la tecnologia Through Silicon Via (o TSV) del colosso coreano.

Il salto tra le tecnologie di stacking delle RAM DDR4 e delle DDR5 sembra enorme: le memorie DDR4 dell'azienda, infatti, hanno uno spessore di 1,2 mm e ospitano fino a quattro layer di memoria, mentre le RAM DDR5 hanno otto livelli e uno spessore di 1.0 mm, persino più ridotto di quello delle soluzioni precedenti.

In termini tecnici, ciò dovrebbe permettere un incremento delle performance dell'85%, un miglioramento di 2,2 volte della velocità e un raddoppio della capacità massima di memoria su un singolo banco di RAM, che passa così da 256 GB a 512 GB. Infine, Samsung ha anche spiegato che la velocità massima delle sue RAM DDR5 supererà i 6400 Mbps. Intanto, però, Samsung ha fermato la produzione di RAM DDR3, rischiando di lasciare "a secco" buona parte dell'industria dell'elettronica di consumo.