Samsung, in arrivo l'aggiornamento per il display di Galaxy S24: correggerà i colori

Dopo i rumor dei leaker sull’arrivo di un aggiornamento per il Galaxy S24, Samsung ha confermato in via ufficiale che è in arrivo già a Febbraio 2024 l’update che darà agli utenti una maggiore libertà in termini di impostazioni dei display.

Nello specifico, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il produttore metterà tra le mani degli utenti che posseggono Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra un’impostazione per regolare la vividezza dei colori. Il menù è già esistente, ma non è presente un cursore di questo tipo: Samsung però spiega che ha intenzione di mettere tra le mani degli utenti una maggiore libertà con tre opzioni.

Il cursore, infatti, consentirà di scegliere tra tre livelli di vividezza: spostando lo slide verso destra, si otterrà una resa simile a quella di Galaxy S23 Ultra, mentre se si alza di due tacche i colori saranno simili a quelli visti su Galaxy S21 Ultra.

Samsung spiega anche che l’aggiornamento porterà ulteriori ottimizzazioni alle funzioni della fotocamera, ma nel changelog non sono disponibili dettagli specifici e si parla di “aggiornamenti alle funzioni di zoom, alla modalità Ritratto, alla fotografia notturna, alle riprese video con la fotocamera posteriore ed altro”.

Ovviamente vi terremo informati appena l’update sarà disponibile.