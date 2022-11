Samsung: in arrivo app per aiutare gli utenti nella riparazione degli smartphone?

Il mondo dei dispositivi mobili e della tecnologia in generale si sta muovendo sempre di più verso le riparazioni fai da te. In questo contesto, in seguito al lancio dei kit di riparazione iFixit per i Samsung Galaxy, si torna a fare riferimento all'argomento per via di alcune novità.

Infatti, stando a quanto riportato da The Verge e SamMobile, ci sarebbe la volontà da parte del brand sudcoreano di lanciare un'applicazione per aiutare gli utenti nelle riparazioni. Le voci derivano dal fatto che Samsung ha depositato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti d'America i diritti per un software chiamato "Self Repair Assistant", nome che sembra lasciare spazio a pochi dubbi.

Tra l'altro, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, a corredo del tutto è emersa anche un'icona blu in stile Samsung, che sembra rimandare a un'applicazione Android in arrivo in futuro (magari anche direttamente preinstallata sui dispositivi del marchio). Per ora non ci sono però ulteriori dettagli e non è chiaro se l'applicazione verrà effettivamente lanciata a livello Global o meno.

In ogni caso, la mossa di Samsung non sta passando inosservata e arriva in un momento in cui il mondo tech in generale si sta muovendo verso questa direzione. Ad esempio, di recente si è fatto riferimento alla possibilità di riparare Steam Deck da soli.