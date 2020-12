Samsung, in arrivo due dispositivi? Uno è trasparente, l'altro si piega tre volte

Dopo la pubblicazione del cortometraggio gratuito in stile Pixar, torniamo a parlare di Samsung in qualità di produttore di dispositivi tecnologici. Infatti, ci sono delle indiscrezioni interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come scritto dal tipster Tron su Twitter, la società sudcoreana starebbe lavorando per portare sul mercato due dispositivi innovativi. Più precisamente, si vocifera della possibilità che Samsung punti a uno smartphone con un display trasparente. Si tratta sicuramente di un rumor curioso, in quanto finora in ambito di dispositivi mobili si è discusso molto più di backcover trasparenti che di schermi di questo tipo. In ogni caso, ricordiamo che si tratta di un trend sempre più diffuso in ambito tech, come confermato anche da alcuni recenti televisori di Panasonic.

Si vocifera già del possibile arrivo di questo smartphone nel 2021, ma ci sono ancora diversi dubbi in merito, a partire dal modo in cui Samsung intenderebbe sfruttare questa tecnologia. Tra l'altro, non è chiaro se si tratti semplicemente di un prototipo o di un prodotto commerciale.

Per il resto, si vocifera di un tablet in grado di piegarsi tre volte. Ricordiamo che recentemente OPPO ha presentato un dispositivo con un concept simile. I rumor si concentrano inoltre sui dispositivi estensibili: la società sudcoreana starebbe pianificando di introdurli nella sua lineup nel 2022. In questo caso, se non avete seguito questa tecnologia, vi consigliamo di dare un'occhiata a OPPO X 2021.

Insomma, potremmo vederne delle belle nel corso dei prossimi anni in casa Samsung. Le voci di corridoio si riveleranno veritiere? Staremo a vedere.

Crediti immagini: Let's Go Digital.