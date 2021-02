Samsung: in arrivo due laptop Windows 10 con schermo OLED e 5G

A quanto pare, la gamma di Galaxy Book di Samsung potrebbe presto arricchirsi con un'interessante new entry. Alcuni rapporti pubblicati quest'oggi in rete, infatti, Samsung sarebbe al lavoro su due laptop basati su Windows 10, da 13,3 e 15,6 pollici.

Entrambi - battezzati Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 - saranno dotati di un display OLED, un aspetto interessante dal momento che nel settore non sono molto popolari. Come suggerisce il nome ed il rapporto pubblicato da SamMobile, il Galaxy Book Pro 360 dovrebbe essere dotato di una cerniera che renderà lo schermo ruotabile.

Sotto la scocca dovrebbero essere presenti i processori Intel Core i5 o Core i7, probabilmente i Tiger Like di 11a generazioni. Ovviamente, sul mercato dovrebbero arrivare varianti WiFi e Cellular: nel caso del Galaxy Book Pro dovrebbe trattarsi di un modulo LTE, mentre sul Galaxy Book Pro 360 potrebbe arrivare il supporto 5G.

Al momento queste sono le uniche indiscrezioni trapelate in rete: è probabile che ulteriori informazioni arrivino nelle prossime settimane, quando i due dispositivi dovranno ricevere la certificazione Bluetooth. E' però quanto meno scontata la presenza di Windows 10 come sistema operativo: il sodalizio tra Samsung e la società di Redmond è solido e le ultime indiscrezioni parlano di una serie di novità in arrivo sugli smartphone.