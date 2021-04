Samsung, in arrivo offerte esclusive su TV QLED, smartphone a altro

Dopo aver trattato lo sconto relativo allo smartphone Galaxy A41, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali lanciate da Samsung. Infatti, il noto brand sta per dare il via a un evento pieno zeppo di offerte esclusive.

Infatti, l'azienda sudcoreana ha pubblicato sul suo portale ufficiale una pagina che consente agli utenti di iscriversi per ricevere ulteriori informazioni in merito alle promozioni che saranno disponibili. Sicuramente non mancheremo di analizzare quanto proposto da Samsung su queste pagine, proponendovi le offerte migliori. Il consiglio è dunque quello di tenere d'occhio anche la scheda "Volantino e Offerte Tech". In alternativa, ricordiamo che potete unirvi al nostro canale Telegram dedicato alle promozioni.

In ogni caso, l'evento, che si chiama "Supercharge", partirà il 26 aprile 2021. La società sudcoreana promette "una settimana di offerte esclusive", disponibili unicamente sul sito Web ufficiale. L'immagine promozionale utilizzata per annunciare l'iniziativa, ovvero quella presente in copertina, sembra fare qualche "spoiler" in merito ai prodotti che saranno in sconto. Infatti, in quest'ultima si possono vedere TV QLED, smartphone, auricolari, monitor ed elettrodomestici.

Insomma, sembra proprio che Samsung abbia intenzione di mettere in offerta parecchi prodotti. Staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo che in queste ore sono attive anche altre promozioni relative ai dispositivi dell'azienda.