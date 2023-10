Samsung, in arrivo il servizio di gaming più economico al mondo: ci saranno anche Tripla A

L’impatto di iPhone 15 Pro sul mobile gaming è stato importante e l’eco delle performance registrate continua a farsi sentire. Secondo molti, il nuovo smartphone di Apple potrebbe aver aperto un solco nel mercato del gaming da mobile e gli ultimi rumor che arrivano dal web sembrano confermarlo.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, già nel corso delle prossime ore Samsung potrebbe lanciare il suo servizio di gaming mobile in beta, che dovrebbe includere nel catalogo anche alcuni giochi Tripla A moderni. L’annuncio potrebbe arrivare già in giornata odierna, in occasione della conferenza dedicata agli sviluppatori di Samsung: il servizio di cloud gaming dovrebbe essere integrato all’interno del Samsung Game Launcher disponibile sugli smartphone della gamma Galaxy. I dettagli sono però al momento piuttosto scarni, ma in molti riferiscono che si tratterà del “servizio di cloud gaming più economico del mondo”: l’obiettivo è infatti colmare il divario che hanno creato i concorrenti con prezzi competitivi ed un catalogo di prim’ordine.

Nessuna informazione sulle eventuali partnership siglate dalla stessa Samsung, ma se i rumor dovessero corrispondere alla realtà, già in giornata probabilmente ne sapremo di più e vi invitiamo a restare collegati su queste pagine per tutti i dettagli. Qualche giorno fa alcuni rumor hanno confermato che anche il Galaxy S24 punterà sul gaming, e grazie al nuovo SoC garantirà un balzo delle performance importante.