Samsung, in arrivo uno smartphone dual-screen? Un brevetto lo suggerisce

Samsung è tra le maggiori sperimentatrici del settore smartphone, questo è indubbio: il colosso di Suwon non è solo tra i pionieri del mercato dei pieghevoli, ma potrebbe anche lanciare lo smartphone scorrevole Samsung N4 nei prossimi mesi. Intanto, però, l'azienda coreana starebbe anche lavorando ad un telefono con due schermi separati.

Stando ad un brevetto depositato da Samsung presso il WIPO (World Intellectual Property Organization), la compagnia sarebbe infatti al lavoro ad uno smartphone con uno schermo anteriore e un display posteriore, quest'ultimo trasparente. In altre parole, si tratterebbe del primo smartphone dual-screen dell'azienda, che sfrutterebbe una filosofia di design già vista in passato in alcuni prodotti di altre compagnie.

Per esempio, nel 2018 Nubia ha lanciato Nubia X in Cina, uno dei primissimi smartphone con due schermi separati tra loro. In passato, poi, non sono neanche mancate le sperimentazioni con doppio schermo e-ink, che però non hanno mai riscosso grande successo presso il pubblico, anche per via del loro costo elevato.

Con la riduzione dei costi di produzione dei display degli ultimi anni e la miniaturizzazione dello spessore di questi ultimi, e soprattutto con il nome e le risorse di Samsung alle spalle, uno smartphone dual-screen pensato per il pubblico mainstream potrebbe però presto diventare realtà.

Il brevetto di Samsung spiega che il display posteriore avrà la tecnologia always-on, che dovrebbe permettere di mostrare all'utente alcune informazioni anche quando lo smartphone è bloccato, come per esempio le notifiche, i widget e l'orario, nonché il logo di Samsung. Particolarità del device è che, per non dover assumere forme particolari e per non intaccare le dimensioni e le performance della fotocamera, lo schermo posteriore occuperà solo la metà inferiore dello smartphone, lasciando così posto ad un setup triple-camera nella parte superiore del device.

Per il momento, comunque, non sappiamo nient'altro sullo smartphone: sicuramente, il prodotto, ammesso che non sia solo un concept puramente teorico, potrebbe essere nelle primissime fasi dello sviluppo, dal momento che esso non è nemmeno stato mostrato come concept device durante lo scorso CES, quando invece Samsung ha mostrato diversi smartphone pieghevoli dalle fattezze piuttosto "strane". Insomma, se l'idea di un telefono dual-screen del colosso coreano vi intriga, sappiate che potrebbe volerci un bel po' prima di testarlo con mano.