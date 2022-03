Samsung, in arrivo uno smartphone quasi indistruttibile: trapela XCover Pro 2

Mentre Samsung si prepara al lancio dei nuovi smartphone Galaxy A, pare che l'azienda stia lavorando al rilancio di un'altra serie di device poco conosciuta dal pubblico: i Samsung XCover. I Samsung XCover sono degli smartphone "rugged", cioè estremamente resistenti, pensati per i professionisti che lavorano in condizioni di rischio per lo smartphone.

La serie Samsung XCover esiste ormai da anni, poiché è giunta alla sua quinta interazione "standard" con Samsung XCover 5, lanciato lo scorso marzo, e vanta anche un modello "Pro", Samsung XCover Pro, uscito nel 2020. Pare proprio che, nel 2021, sarà la linea XCover Pro a ricevere un nuovo device.

Infatti, nella giornata di ieri è apparso su Geekbench il primo benchmark di Samsung XCover Pro 2, smartphone finora mai trapelato in leak e rumor e di cui oggi conosciamo con buona approssimazione la scheda tecnica. Prima di analizzare le caratteristiche tecniche del device è bene fare una precisazione: i device XCover non sono pensati per essere particolarmente performanti, ma per garantire resistenza e solidità in condizioni avverse, sopravvivendo a cadute da altezze elevate, all'immersione in acqua e all'esposizione ad alte temperature.

Detto ciò, lo smartphone avrà un chipset Snapdragon 778G realizzato da Qualcomm con il nodo a 6 nm di TSMC: il chip dovrebbe essere dotato di quattro Core Cortex-A78 a 2,4 GHz, quattro Cortex-A55 e una GPU Adreno 642L. Il SoC dello smartphone, inoltre, dovrebbe permettere la connettività 5G, che non era presente né su XCover Pro né su XCover 5.

Sempre sotto la scocca di XCover Pro 2 troviamo 6 GB di RAM, 2 GB in più del modello "Pro" originale, insieme ad Android 12: d'altro canto, pare che anche XCover Pro riceverà Android 12 a giugno, poiché il telefono rientra nella campagna di supporto software e patch di sicurezza estese per cinque anni iniziata da Samsung lo scorso anno.

Al momento, comunque, non è chiaro quando sarà lanciato Samsung XCover Pro 2, né se lo smartphone sarà messo a disposizione del pubblico o se invece sarà limitato alle aziende: tra queste ultime, comunque, pare che il telefono vada a ruba, tanto da poter contribuire significativamente al bilancio della divisione smartphone di Samsung nel prossimo anno fiscale.