Samsung, in arrivo uno smartphone con schermo trasparente e arrotolabile: il brevetto

Mentre trapelano i primi render di Samsung Galaxy Z Fold 4, arrivano in rete anche alcune conferme di un nuovo smartphone pieghevole realizzato da Samsung, il cui design è stato brevettato dall'azienda coreana al WIPO, o World Intellectual Property Organization.

Potete dare un'occhiata agli sketch del dispositivo nella galleria in calce, mentre il brevetto è stato pubblicato nella giornata di venerdì 15 aprile. Il dispositivo registrato da Samsung, in particolare, dovrebbe presentare uno schermo trasparente e arrotolabile, utilizzato però in due design diversi.

Il primo design punta ad utilizzare il display come un'estensione laterale dello schermo principale dello smartphone, facendone una sorta di phablet, mentre il secondo fuoriesce dalla struttura dello smartphone dal lato superiore, generando un dispositivo stretto e alto. Possiamo considerare i due design, per il momento ovviamente solo concettuali, come i "cugini" arrotolabili di Samsung Galaxy Z Fold e di Samsung Galaxy Z Flip.

In entrambi i casi, comunque, la parte "srotolabile" dello schermo è trasparente, perciò potrebbe prestarsi a diverse applicazioni in AR, sia per il gaming che per le app di tutti i giorni, specie in campo fotografico. In realtà, un device con schermo trasparente è ancora ben lungi dal realizzarsi: nel caso di questo brevetto, infatti, Samsung dovrebbe risolvere due sfide tecnologiche decisamente impegnative e diverse tra loro.

La prima riguarda la produzione di schermi trasparenti di qualità: Samsung ha prodotto display di questo tipo fino al 2016, quando ha deciso di interromperne la realizzazione per via della scarsa domanda da parte del mercato. I pannelli prodotti da Samsung, poi, erano degli OLED destinati alle televisioni, e non degli schermi per smartphone.

La seconda, invece, è quella relativa alle tecnologie per schermi arrotolabili, che sembrano essere ancora lontane dall'avanzamento necessario all'impiego in un dispositivo vendibile sul mercato. Semmai, negli ultimi giorni è spuntato lo smartphone "scorrevole" Samsung N4, che già da quest'anno potrebbe affiancare i Galaxy Z Fold e Z Flip come terza proposta pieghevole del colosso coreano.