Samsung, in arrivo un successore per l'enorme monitor Odyssey Neo G9: sarà in 8K

Vi abbiamo già parlato approfonditamente del monitor da gaming Samsung Odyssey Neo G9 e delle sue incredibili potenzialità per i videogiocatori su PC e console. Oggi, finalmente, arriva la notizia che molti stavano aspettando: Samsung è al lavoro su un successore per lo schermo, questa volta con risoluzione 8K.

A riportare la notizia è The Verge, che spiega che il prodotto è stato annunciato nell'ambito dell'evento di presentazione delle GPU AMD RDNA3, che in effetti saranno le prime a garantire il gaming in 8K ad alte performance. Inoltre, Samsung e il colosso di Sunnyvale hanno spiegato che lo schermo avrà un connettore DisplayPort 2.1, ma non si sono sbilanciate su altri dettagli.

Con un aspect ratio di 32:9, in realtà, il display non sarà un "vero" 8K, così come l'originale Odyssey G9 non arrivava effettivamente alla risoluzione 5K, fermandosi a 1.440 pixel di altezza, insieme però a 5.120 pixel in larghezza. Al momento, infatti, uno schermo 8K dovrebbe avere un'altezza di 2.250 pixel, che probabilmente non verranno raggiunti dal display 32:9 di Samsung.

In ogni caso, le specifiche tecniche del monitor saranno annunciate nel mese di gennaio, al CES 2023, quando pare che AMD si sbottonerà ulteriormente sulla sua gamma di schede video da gaming. A preoccupare alcuni utenti è però il prezzo del prodotto, dal momento che il monitor Odyssey Neo G9 ha fatto il suo debutto ad un prezzo di "soli" 2.500 Dollari sul mercato internazionale.