Samsung e l'asso nella manica: un nuovo smartphone pieghevole in arrivo prima di Mate X?

Samsung Galaxy Fold è pronto per il debutto, ma a quanto pare la società sudcoreana potrebbe avere un ulteriore asso nella manica. Infatti, stando a diverse fonti internazionali, Samsung potrebbe anticipare la concorrenza immettendo sul mercato un nuovo smartphone pieghevole di cui non si sa ancora nulla.

In particolare, stando a un report diffuso da Korea Herald, i piani della società sudcoreana sarebbero quelli di far approdare sul mercato questo dispositivo prima del lancio di Huawei Mate X, quindi presumibilmente entro il mese di settembre 2019. Inoltre, sempre stando alla succitata fonte, le aziende partner di Samsung avrebbero già iniziato a lavorare sui componenti da implementare in questo presunto smartphone pieghevole. Insomma, sembra proprio che la società sudcoreana non ne voglia sapere di arrivare seconda.

D'altronde, nel corso degli ultimi mesi la "guerra a chi arriva prima" tra Samsung e Huawei ha visto numerosi colpi di scena, su tutti i problemi dello schermo del Galaxy Fold e il rinvio del lancio di Mate X. Dopo questi ultimi accadimenti, sembrava che questo tipo di mosse fossero finite, ma a quanto pare non è così. D'altronde, i brevetti depositati da parte della società sudcoreana non mancano di certo e quindi questo rumor potrebbe non essere poi così infondato.

