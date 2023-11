Samsung, aumenterà i prezzi delle fotocamere: cresceranno i prezzi degli smartphone?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Money, Samsung avrebbe avvisato i propri clienti che nel 2024 avrebbe intenzione di aumentare i prezzi delle componenti per i sensori d’immagine per gli smartphone, a causa del rallentamento registrato dalle vendite di smartphone negli ultimi due anni.

I distributori, tra cui Qingya e Supreme, dovrebbero trarre vantaggio da questa modifica, ma gli incrementi dovrebbero essere consistenti: nel primo trimestre del 2024 il prezzo medio dei componenti dei sensori d’immagine CMOS dovrebbe crescere del 25%, mentre i singoli CMOS costeranno fino al 30% in più.

La scelta, come dicevamo poco sopra, sarebbe legata al fatto che negli ultimi due anni la domanda di componenti per i sensori d’immagine CMOS sarebbe diminuita a causa del rallentamento delle vendite di smartphone. Ad ottobre, però, il segmento degli smartphone ha fatto registrare qualche timido segnale di ripresa, ma è difficile capire se questo trend continuerà oppure meno. Secondo i media cinesi, questo aumento delle vendite di smartphone ha direttamente migliorato la domanda di componenti CIS, spingendo Samsung ad aumentare i prezzi per il 2024.

A questo punto bisogna anche vedere che tipo d’impatto avrà questa decisione sui prezzi finali degli smartphone che giungeranno nei negozi: qualche assaggio potremmo averlo anche con i Galaxy S24 che dovrebbero arrivare a breve.