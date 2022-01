Samsung verso l'aumento dei costi SSD nel 2022: la produzione è ora bloccata

A seguire l’annuncio del primo monitor 4K 240Hz al mondo Odyssey Neo G8, Samsung porta con sé brutte notizie sul fronte SSD. Complice il blocco della produzione di unità flash NAND nell’impianto collocato a Xi’an, in Cina, il gigante sudcoreano potrebbe vedersi costretto ad aumentare i costi sul mercato delle SSD.

Stando a quanto riportato da DigiTimes e ripreso da Guru3D, Samsung starebbe valutando attentamente questa possibilità senza però discutere ancora di importi specifici o aumenti percentuali ben definiti. L’arresto della produzione, dovuto dall’aumento dei casi di COVID-19 nella città cinese, porterebbe a un output ridotto addirittura del 42%, in direzione completamente opposta alle dichiarazioni di Samsung di “funzionamento a pieno regime delle fabbriche”.

L’ultimo annuncio rilasciato da Samsung è quello che segue: “Questa decisione è stata presa in linea con il nostro costante impegno a preservare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e partner”. Non ci sono dettagli sulla misura in cui le operazioni saranno influenzate, ma è ben chiaro come il produttore si trovi obbligato a modificare temporaneamente le attività.

Ciò significa che una carenza di approvvigionamento è imminente e, tra l’altro, non avrà un effetto limitato a Samsung: sempre nella giornata odierna anche Micron Technology ha annunciato una futura carenza di RAM e SSD Crucial e Lexar per la stessa ragione, dato che l’impianto di Xi’an ha molteplici clienti. Di conseguenza, al calo di unità disponibili sul mercato verrà accompagnato quasi certamente un aumento dei prezzi.