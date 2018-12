Samsung avrebbe già cominciato la produzione del Galaxy S10

Le notizie sul Galaxy S10 sono ormai presenti sul web da tempo, ed a quanto pare la presentazione sarebbe sempre più vicina. Secondo quanto riferito dal sito web tedesco AllAboutSamsung sul proprio account ufficiale Twitter, la società coreana avrebbe cominciato la produzione del dispositivo.

Fonti vicine alla catena di produzione sostengono che alcune unità sarebbero già state assemblate e pronte per la commercializzazione.

L'inizio della produzione, come osservato da molti, è iniziato con un mese di anticipo rispetto a quelle del Galaxy S9, il tutto a causa della complessità di assemblaggio del dispositivo e del processo di produzione del display Infinit-O con foro frontale per la fotocamera. Non è esclusa anche la pista che porta alle ragioni puramente commerciali: il Galaxy S10 è visto da Samsung come un punto di svolta per la linea, e prevede grosso entusiasmo intorno al lancio, motivo per cui potrebbe aver preferito ottenere delle scorte extra da distribuire alle varie catene e store.

Non sono invece disponibili informazioni sulle unità pronte. Resta infatti da capire se la produzione sia cominciata per tutti e tre i modelli che Samsung intende lanciare nel 2019 (S10, S10 Lite ed S10 Plus).

Sulle specifiche tecniche trapelate, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento di qualche settimana fa.