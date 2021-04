Samsung avverte: la carenza di chip causerà problemi con la produzione di TV

La carenza di chip continua a essere al centro delle ultime dichiarazioni da parte dei colossi della tecnologia. Dopo le ultime dichiarazioni da parte del CEO di Intel Pat Gelsinger, ora è il momento di volare in Corea del Sud da Samsung dove rappresentanti dell’azienda hanno parlato di un futuro problema anche per il settore TV.

Secondo quanto riportato da Pulse, il responsabile del settore dei display visivi presso Samsung Electronics Han Jong-hee ha affermato quanto segue: “L'industria in generale sta affrontando una grave carenza di forniture. Se la carenza dovesse continuare, Samsung potrebbe non essere in grado di produrre televisori”. Ciò potrebbe apparire alquanto ovvio dato che la carenza di componenti ha un chiaro impatto sull’intero mercato dell’elettronica, però nel caso di Samsung potrebbe essere un problema molto più importante data la diffusione dei prodotti dell’azienda e l’alta domanda da parte dei consumatori.

Fortunatamente, Samsung sembrerebbe avere sotto controllo la produzione di televisori, smartphone e altri dispositivi per tutto il 2021. Il 2022, però, si prospetta un anno difficile: al momento Han Jong-hee avrebbe visitato Taiwan per avviare discussioni con i produttori di chip MediaTek e Novatek, ma trattandosi ancora di indiscrezioni è meglio prenderle con le pinze.

In compenso, Han ha anche rivelato ulteriori informazioni sulla prossima generazione di TV Micro LED di Samsung, affermando che la linea di produzione di modelli da 146 pollici è in piena attività e che è prevista la creazione di ulteriori linee di produzione per gestire i TV da 70, 80 e 110 pollici.

Rimanendo nel mondo Samsung, si prospettano migliorie per il comparto fotocamera del Samsung Galaxy Z Fold 3.