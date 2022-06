Samsung avvia distribuzione globale del primo monitor da gaming 4K a 240Hz

Dopo la presentazione durante il COMPUTEX 2022 di Taipei, Samsung Electronics annuncia oggi l’avvio della distribuzione globale della nuova linea di monitor da gaming Odyssey nella quale figura, in particolar modo, il primo monitor da gaming 4K a 240 Hz al mondo Odyssey G85NB nel formato da 32 pollici.

Il nuovo Odyssey Neo G8 da 32 pollici è il primo monitor al mondo che combina un pannello VA curvo 4K (3.840 x 2.160) 1000R con tecnologia Quantum Matrix, la cui frequenza di aggiornamento è di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG). Troviamo poi il supporto alla gamma di colori DCI-P3 fino al 95%, AMD FreeSync Premium Pro e Quantum HDR 2000 con una luminosità di picco di 2.000 nit.

Inoltre, sul retro troviamo l’illuminazione CoreSync che rileva automaticamente i colori sullo schermo e li proietta per creare un senso di immersione più profondo. Per il resto, il design del nuovo Odyssey Neo G8 è ispirato allo stile iconico dell'Odyssey Neo G9. Il monitor è dotato di una nuova tecnologia di visualizzazione denominata Matte Display che fornisce protezione antiriflesso e riduce al minimo le distrazioni. Lato connettività, infine, troviamo 2 porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, 2 porte USB-A 3.0 e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Il lancio globale avverrà in queste giornate di giugno e coprirà anche l’Italia, assieme ai modelli Odyssey G75NB e G40B. Al momento della scrittura dell’articolo non sono definiti i prezzi per il Belpaese.

Sempre oggi, Samsung Display ha annunciato il primo pannello OLED a 240Hz al mondo per laptop.