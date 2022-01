Samsung avvia rilascio Android 12 su Galaxy S10 Lite e Galaxy S20 FE 4G

Assieme al lancio di Android 12 su Samsung Galaxy A72 un mese in anticipo, la società asiatica ha deciso di rendere disponibile l’aggiornamento a One UI 4.0 su Galaxy S10 Lite e Galaxy S20 FE. Continua dunque la campagna di update all’ultima versione del robottino verde: ecco tutti i dettagli da sapere al riguardo.

Nel caso dello smartphone Samsung Galaxy S10 Lite, il firmware versione G770FXS6FULA ha debuttato in Spagna nella giornata di ieri e si prospetta un suo approdo graduale nel resto del Vecchio Continente (ergo anche in Italia) nel corso delle prossime settimane. Le novità saranno le medesime viste in ogni altro dispositivo che ha ricevuto la nuova interfaccia Samsung basata su Android 12, tra opzioni di sicurezza inedite e personalizzazione dello smartphone.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S20 FE 4G, la versione stabile di One UI 4.0 oggi è arrivata in Malesia con il firmware G780GXXU3BUL9 e la patch di sicurezza di dicembre 2021. Anche in questo caso, il paese di avvio della campagna di aggiornamenti servirà come proving ground per il resto del mondo, ove la patch in questione arriverà gradualmente.

Se siete possessori di uno dei due smartphone citati, allora, consigliamo di verificare regolarmente la sua eventuale disponibilità tramite Impostazioni > Aggiornamento software.

