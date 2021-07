Samsung avvia i test della ricarica rapida a 65 W: in arrivo su Galaxy S22?

Samsung potrebbe avere grandi novità in arrivo con la gamma di smartphone ammiraglia Galaxy S22: non solo dovrebbe tornare il sistema di raffreddamento a camera di vapore, ma a quanto pare godrà anche del debutto della nuova tecnologia di ricarica rapida da 65 W che, attualmente, sembra essere in fase di test.

Stando a quanto riportato dal tipster Tron e ripreso da Gizmochina, il colosso sudcoreano avrebbe avviato la fase di prova del caricabatterie da 65 W in vista del presunto lancio con la serie Galaxy S22 composta, secondo le ultime indiscrezioni, dal modello base denominato “R”, la variante Plus detta “G” e la variante Ultra detta “B”. Sembrerebbe proseguire, dunque, la tradizione di introdurre la ricarica rapida più all’avanguardia per tutti gli smartphone di fascia alta, dotando invece il resto dei dispositivi dello standard minimo presente sul mercato, ovvero 15 W o 25 W.

Per quanto riguarda il caricabatterie da 65 W, invece, TÜV SÜD lo ha certificato lo scorso febbraio e, nei documenti, è stato rivelato che il dispositivo avrà una velocità massima di 20 V/3,25 A e supporterà l'ultimo standard USB-IF PD (Power Delivery). Non è noto, invece, se Samsung lo includerà nella confezione degli smartphone o se seguirà ancora i piani ecologici che prevedono il suo acquisto a parte come accessorio terzo.

Tra le altre indiscrezioni del momento riguardanti Samsung Galaxy S22 abbiamo anche parlato della presenza di un sensore ISOCELL HM3 da 108 megapixel al posto del vociferato sensore da 200 megapixel.