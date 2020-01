Samsung Ballie ufficiale: un robot intelligente che si prende cura della casa

Durante l'edizione 2020 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, Samsung ha effettuato un annuncio che ha lasciato a bocca aperta parecchie persone. Infatti, l'azienda sudcoreana ha svelato ufficialmente Ballie, un robot intelligente che si "prende cura" della casa attraverso i dispositivi iOT.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere nel video ufficiale che trovate qui sopra, questo dispositivo potrebbe potenzialmente rappresentare una rivoluzione, in quanto stiamo parlando di una piccola "palla rotante" che può girare da sola per l'abitazione e gestire tutto. Ad esempio, il trailer mostra una delle tante azioni che Ballie può svolgere mentre il suo "padrone" sta dormendo: aprire le tende all'orario della sveglia.

Ballie è anche in grado di riconoscere le persone e capire con chi sta interagendo. Ovviamente Samsung ha già affermato che tutto viene svolto nel rispetto della privacy degli utenti. Stiamo parlando di un dispositivo pensato ancora per pochi, visto che bisogna disporre di tutti i dispositivi iOT del caso per poter utilizzare questa piccola "palla rotante" come si deve.

L'azienda sudcoreana al momento si è limitata a presentare Ballie tramite il video concept che potete vedere in apertura e non abbiamo quindi ulteriori informazioni in merito al prezzo e alla disponibilità del prodotto. In ogni caso, Ballie sembra voler rappresentare un passo in avanti verso l'utilizzo di robot intelligenti nelle case dei consumatori. Riuscirà Samsung a portare avanti la sua visione? Staremo a vedere.