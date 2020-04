Samsung, nuovo record di velocità con la rete 5G: superati gli 8,5 Gbps

Nuovo record per il 5G. Samsung, a seguito di alcuni test di laboratorio effettuati in Corea del Sud, è riuscita a raggiungere una velocità di rete di 8,5 Gbps sulle nuove onde mmWave che sono state combinate con la tecnologia MU-MIMO.

In un comunicato diffuso poco dopo, Samsung ha sottolineato che questo esperimento dimostra tutte le potenzialità delle onde millimetriche, che potrebbero dare il via a nuove opportunità per gli operatori di telefonia mobile, garantendo anche lo streaming di video in 8K, e soluzioni di teleconferenza in realtà virtuale ed aumentata. Secondo la società asiatica, il 5G è destinato ad aprire nuove porte ad "utilizzi non ancora immaginati".

Tuttavia, le onde millimetriche non sono utilizzate dagli operatori nella maggior parte dei mercati. Samsung ha implementato la soluzione mmWave 5G negli Stati Uniti, ma a quanto pare intende ampliarne l'utilizzo anche nel proprio paese di origine.

In Corea del Sud il numero di utenti che sfruttano il 5G è in continua crescita e lo scorso anno ha toccato quota 4,6 milioni.

Lo scorso Febbraio Ericsson ha stabilito il nuovo record di velocità per il 5G con 4,3 Mbps, superando Huawei. Di recente il 5G è stato al centro di varie teorie che hanno ipotizzato un collegamento con il Coronavirus, ma gli scienziati hanno immediatamente voluto smentire il tutto sottolineando che non c'è alcuna correlazione.