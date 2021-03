Samsung batte ogni record: raggiunti 5,23 Gbps in 5G unendo LTE e mmWave

Samsung ha superato ogni record in ambito 5G raggiungendo la velocità mostruosa di 5,23 Gbps grazie a una nuova tecnologia che unisce la potenza della rete mobile di quinta generazione con quella della generazione precedente, mostrandosi ancora come brand leader del settore.

La tecnologia in questione, come riportato anche da PhoneArena e come potete vedere dal video pubblicato da Samsung stessa e allegato nell’articolo, si chiama EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity) e combina 40 MHz di frequenza 4G e 800 MHz di frequenza 5G in mmWave, raggiungendo così la suddetta velocità. Per la demo, la società sudcoreana ha utilizzato lo smartphone Samsung Galaxy S20+ assieme a radio 4G e 5G (Compact Macro Link).

Ji-Yun Seol, Vice Presidente e Capo di Air Technology Group presso Samsung ha dichiarato al riguardo: “Grazie a questa dimostrazione, Samsung è orgogliosa di aver raggiunto un altro record nella velocità dei dati 5G, mettendo in luce la potenza dell’utilizzo di un approccio dual 4G e 5G, fornito direttamente a un singolo utente”. Portando questa tecnologia su smartphone, secondo i tecnici dell’azienda si potrebbe rivoluzionare l’intero mondo della rete.

Insomma, è sempre più chiaro quanto Samsung intenda puntare sul settore, anche dal fatto che nel 2021 arriverà nei negozi anche il nuovo smartphone Galaxy A22 5G che a tutti gli effetti diventerà lo smartphone più economico con supporto al 5G, almeno al momento del lancio.

Restando sempre nel mondo Samsung, la società nella giornata di ieri 3 marzo 2021 ha presentato anche la nuova gamma di TV MicroLED con pannelli fino a 76 pollici.