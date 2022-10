Samsung, le batterie degli smartphone si gonfiano? Non proprio: i dati

Uno dei "casi" del mondo dell'elettronica di consumo dell'ultima settimana è stato sicuramente quello delle batterie degli smartphone Samsung, che tenderebbero a gonfiarsi. Oggi, però, un'indagine statistica ci conferma che il fenomeno è estremamente raro e limitato a pochissimi casi.

I due portali specializzati nel mondo Samsung Sammobile e Galaxy Club, infatti, hanno spiegato di aver verificato le condizioni di 100 smartphone Samsung nei propri uffici, cercando di capire se i problemi di "rigonfiamento" segnalati da YouTuber come Marques Brownlee, JerryRigEverything e Mrwhosetheboss (tre tra i maggiori esperti internazionali di smartphone) siano veramente così comuni come sembra.

Ebbene, dei 50 smartphone controllati da Sammobile, nessuno aveva problemi alla batteria, né strani rigonfiamenti. Dei 60 device testati da Galaxy Club, invece, vi era solo uno smartphone con un leggero rigonfiamento sulla batteria: tuttavia, il dispositivo è un vecchio Samsung Galaxy S4, che ormai ha nove anni sulle spalle.

Ovviamente, i risultati dei due portali specializzati nel mondo Samsung sono in netto contrasto con quelli riportati in precedenza da Marques Brownlee e Mrwhosetheboss, perciò resta da capire se il caso dei due YouTuber sia un'eccezione, magari dovuta ai sistemi di storage dei telefoni utilizzati dai due content creator, o se invece siano i risultati di Sammobile e Galaxy Club ad essere particolarmente positivi.

Per la verità, è difficile dare un verdetto definitivo sulla questione, che dipende dai processi chimici impiegati da Samsung e dall'architettura hardware dei suoi smartphone, che può anche cambiare leggermente a seconda della regione in cui i device vengono commercializzati. Insomma, per tirare le somme sul "caso" sembra essere ancora troppo presto: resta solo da attendere un (eventuale) commento del colosso di Suwon nei prossimi giorni.