Samsung, beccato lo smartphone estensibile: qualcuno lo sta già usando?

In seguito al video relativo allo smartphone estensibile di LG, questo tipo di tecnologia torna a far parlare di sé per via di alcune indiscrezioni relative a Samsung.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e KoreaTimes, la società sudcoreana starebbe testando internamente un dispositivo estensibile. Le voci di corridoio sono state alimentate dal fatto che, in una foto pubblicata da Samsung legata a un evento della compagnia, si può vedere il noto Lee Jae-yong, Presidente della società, tenere in mano quello che sembra proprio essere uno smartphone non ancora arrivato sul mercato. Potete vedere la foto coinvolta in calce alla notizia.

Secondo varie fonti internazionali, il dispositivo che Jae-yong sta provando in questi giorni sarebbe proprio lo smartphone con display estensibile. Vi ricordiamo che Samsung ha depositato un brevetto relativo a una soluzione simile: l'azienda sudcoreana potrebbe dunque trovarsi in una fase in cui cerca di capire se questa strada sia effettivamente percorribile o meno. In ogni caso, si vocifera della possibilità che un dispositivo di questo tipo arrivi nel 2021.

Staremo a vedere, sicuramente potrebbe trattarsi di una soluzione interessante, che potrebbe portare delle novità niente male in questo settore nel corso dei prossimi anni. Insomma, potremmo vederne delle belle.

Crediti immagine copertina: Let's Go Digital.