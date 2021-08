Samsung, ecco gli ultimi benchmark della GPU AMD di Exynos 2200: com'è rispetto A14 Bionic

Il chipset Samsung Exynos 2200 con GPU AMD RDNA2 è ufficiale da fine giugno, ma in rete non appaiono così spesso dettagli tecnici nuovi in merito alle sue performance. Nelle ultime ore, però, sono trapelati tra i media locali coreani alcuni benchmark della GPU “Voyager” in dotazione al SoC: vediamo cosa è in grado di fare.

Secondo anche quanto ripreso da MyDrivers, il rapporto originale di Clien parla di benchmark registrati su GFXBench, nei quali Exynos 2200 sembrerebbe avere mantenuto un frame rate medio di 170,7 fps nel test 1080p Manhattan 3.1, contro i 120 fps medi dei rivali Qualcomm Snapdragon 888 e Apple A14 Bionic. Inoltre, anche nei test Aztec Ruins i punteggi sembrerebbero notevolmente superiori per Exynos 2200 in confronto al SoC del colosso di Cupertino, sebbene i numeri esatti non siano noti.

Questi risultati, che comunque vanno considerati cum grano salis, confermerebbero la già diffusa idea che il chipset Samsung Exynos 2200 sarà veramente potente e ricco di potenzialità per utilizzi d’ogni tipo. Ciononostante, i confronti fino a oggi continuano a essere fatti con i chipset rivali lanciati ormai diversi mesi fa; sarà interessante capire se Exynos 2200 riuscirà a competere anche con la prossima generazione di chip capitanata da Qualcomm Snapdragon 898 e Apple A15 Bionic. Per ora, non ci resta che attendere l’approdo ufficiale sul mercato.

A tal proposito, Samsung Galaxy S22 dovrebbe dotarsi di Exynos 2200 ma solo sul mercato sudcoreano, mentre nel resto del mondo adotterà l’ultima soluzione firmata Qualcomm.