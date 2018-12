Samsung Bixby arriva in Italia: via alla fase beta

"Hi Bixby, parliamo in italiano". Da oggi l'assistente vocale di Samsung parla la nostra lingua e si adatta alle esigenze degli utenti. L'annuncio è stato dato direttamente dalla società coreana attraverso una mail inviata agli utenti, in cui però sottolinea che l'assistente personale è disponibile solo sul Galaxy Note 9.

E' stata anche annunciato il lancio di un programma beta che consentirà agli utenti di provare l'assistente in anteprima le versioni dimostrative dall'assistente personale, prima del lancio pubblico.

Samsung a tal proposito ha anche lanciato una pagina dedicata, raggiungibile attraverso questo indirizzo, in cui vengono esposte le principali novità di Bixby.

Attenzione particolare al claim, in cui si legge che "l'uso di Bixby potrebbe essere limitato in alcuni casi come, ad esempio, durante la registrazione di contenuti multimediali (video/giochi/voce), durante le chiamate (incluse quelle in uscita), quando il dispositivo si trova sulla stazione DeX Station e mentre sono attivi la modalità DeX, la modalità Risparmio energetico, la Modalità di emergenza, Kids Mode e MirrorLink".

Fateci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di partecipare alla beta o meno.