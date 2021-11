Samsung Black Premium: sconti pazzi su smartphone e TV, ecco il codice

Signore e signori, ci siamo: la settimana del Black Friday 2021 sta per prendere il via e ovviamente nessuno vuole "rimanere fuori". In questo contesto, online stanno facendo capolino miriadi di offerte relative al mondo della tecnologia. Ad esempio, Samsung ha lanciato la sua iniziativa Black Premium.

Quest'ultima mette in sconto un buon numero di smartphone del popolare brand sudcoreano. Più precisamente, acquistando un modello Samsung tra quelli che rientrano nella promozione entro il 25 novembre 2021, è possibile ricevere un voucher di 250 euro da spendere poi su altri acquisti da effettuare all'interno dello Shop dell'azienda.

Potete approfondire tutte le offerte disponibili, che coinvolgono in realtà non solamente dispositivi mobili ma anche Galaxy Book, Neo QLED TV e molto altro, tramite il portale ufficiale di Samsung, ma in questa sede ci soffermeremo sulla questione del codice sconto attivo ancora relativamente per poco tempo al momento in cui scriviamo.

Samsung: il codice sconto del periodo del Black Friday

Ebbene, fino al 22 novembre 2021 è possibile utilizzare, direttamente in carrello, il codice sconto SAMSUNGFLASH per ottenere fino al 15% di sconto su un vasto numero di prodotti della società. Insomma, al momento in cui scriviamo ci sono principalmente due offerte sui flagship del brand: il succitato voucher e il codice sconto che abbiamo appena trattato. In parole povere, in questo periodo potreste voler dare un'occhiata alle iniziative promozionali di Samsung.

Per il resto, ricordiamo che un'altra promozione legata al popolare brand sta attirando l'attenzione. Infatti, il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G è in offerta a 599 euro da Unieuro.