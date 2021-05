Samsung a breve potrebbe annunciare uno smartphone da gaming

Dopo il rinvio del lancio di Galaxy A52 5G e Galaxy A72 ora si torna a parlare di smartphone non ancora annunciati da Samsung, in particolare un dispositivo mobile da gaming che ancora risulta mancare nel portfolio della casa sudcoreana. I segnali sono apparsi giusto nelle ultime ore, con due nuove proprietà intellettuali specifiche.

A rivelarlo sono stati i colleghi olandesi di LetsGoDigital, ormai esperti di brevetti depositati presso le autorità competenti. Nello specifico, in questo caso avrebbe individuato due documenti firmati Samsung presso l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO): nel primo, come potete vedere anche dall’immagine in calce all’articolo, la società sudcoreana ha posto il trademark sulla frase “Unleash Your Fan Power” ovvero “Libera il potere delle ventole”, mentre nel secondo si tratta della frase “Activate Fan Mode” ovvero “Attiva la Fan Mode”.

Essendo che attualmente Samsung non dispone di smartphone i cui sistemi di raffreddamento includono una ventola, è estremamente probabile che l’azienda stia preparando il suo primo dispositivo da gaming per il lancio sul mercato. È interessante notare, però, come nella classificazione delle frasi appaiano anche “tablet computer”, lasciando pensare che in futuro possano uscire anche computer portatili da gaming magari potenziati dal famoso chip Exynos con GPU AMD atteso per il lancio nella seconda metà del 2021.

Trattandosi di semplici chiacchiere, per il momento consigliamo di prenderle con le pinze e attendere i primi segnali dal brand asiatico stesso. In ogni caso, si tratterrebbe chiaramente di una risposta a marchi che hanno già lanciato smartphone per i videogiocatori, tra cui ASUS, Lenovo e la più recente Redmi con il modello Redmi K40 Gaming Edition o Gaming Enhanced Edition. Sarà interessante vedere, quindi, come Samsung risponderà alle grandi rivali.

Tra gli ultimi smartphone rilasciati sul mercato italiano da Samsung, invece, c’è il modello entry-level Galaxy M12.